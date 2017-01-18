川普愛用推特 69%美國人認為是壞事

美國總統當選人川普愛用推特，在線上與2000多萬名追蹤者暢所欲言，但根據國家廣播公司新聞網（NBC News）與「華爾街日報」最新民調，約69%美國人覺得這是壞事。

約26%的受訪者稱川普使用推特是好事，「因為這可讓總統立即與人民直接溝通」。

不過，約69%的過半受訪者說，這對總統來說並不好，「因為如果沒有仔細看，推特留言可能在頃刻間就產生了重大的意外暗示」。

在另一項有關川普各種行動的民調中，只有9%的受訪者對他使用推特表達強烈支持，有17%受訪者覺得「可接受」，但有55%受訪者表示強烈反對。（譯者：中央社張曉雯）1060118

(中央社)