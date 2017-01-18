培育創新人才 萬能工商首開特色班
嘉義縣萬能工商為培育創新人才，首度開辦高職特色班，將招收「電機科-機電整合控制班」、「多媒體設計科─動漫及微電影製作班」和「時尚科-時尚整體造型班」3種班別，鼓勵有興趣盡量培養一技之長的國中生報名甄試，如順利通過書面審查和術科測驗，學校將提供最高2萬，最低1萬2000元獎學金給新入學的特色班學生。
萬能校長張簡溪俊說，特色班著重產學合作、技能培養及輔導考照，其中機電整合控制班含蓋機械與電機兩大領域，動漫及微電影製作班則與巨匠電腦合作，與環球科大策略聯盟，至於時尚整體造型班，主要訓練學生有「帶著走的能力」，並透過業界資源，提供畢業即就業的機會。
(中時)
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