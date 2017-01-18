宜蘭新鮮玩 全球首創3D懸浮水族箱登場

宜蘭鬥陣來七桃「AR親子互動館」以全球首創｢AR立體塗鴉水族箱｣為鎮館之寶，預將掀起一波養「3D漂漂魚」風潮！(圖/鬥陣來七桃多媒體樂遊體驗館提供)

為搶拚寒假及春節假期國旅商機，宜蘭「鬥陣來七桃多媒體樂遊體驗館」將於1月22日始試營運，為在地首座高科技結合多媒體的觀光體驗館。全館由一群從事高科技及數位多媒體產業之宜蘭囝仔返鄉創立，歷時2年、耗資4千萬，精心打造5百坪數位遊戲教育空間，設有「遊戲挑戰館」、「AR親子互動館」、「VR教育館」三大主題區，集結諸多獨家互動科技，同時，結合周邊眾知名觀光景點，打造全新型態宜蘭旅遊體驗，搶攻今春親子微旅行商機。

宜蘭鬥陣來七桃「遊戲挑戰館」最後關卡「尋龍館」，則須所有挑戰者同心協力踩飛輪機，將會有「浮空投影」的神龍現身 。(圖/鬥陣來七桃多媒體樂遊體驗館提供)

3大科技體驗一次滿足 ! 暢玩遊戲挑戰館、3D漂漂魚、VR攝影棚

「AR親子互動館」主要鎖定親子及年輕朋友，以AR擴增實境技術為主，體感控制遊戲為輔。其中以全球首創｢AR立體塗鴉水族箱｣為鎮館之寶，圖畫紙上平面的塗鴉魚，透過手機或平板電腦APP觀看，利用AR技術，3D的熱帶魚立即躍然紙上，並開始隨著水波擺動身體，還能直接上傳至現場的大型水族箱，即時互動，預估將掀起一波養「3D漂漂魚」風潮！場館中還有其他六款體感控制遊戲，讓親子共享奇幻動感的全新互動科技。

「遊戲挑戰館」以宜蘭人文及地景為故事架構，結合密室脫逃、鬼屋、RPG歷險、射擊、迷宮、運動、科技元素，組成七大關卡，讓挑戰者在不同場景和主題元素中，共同解謎闖關。不僅串聯宜蘭古早時期的丢丢銅隧道(位於舊草嶺古道)，更結合「浮空投影」技術，讓人像似走入宜蘭海岸線場景中，而最後關卡「尋龍館」，則須所有挑戰者同心協力踩飛輪機，將會有「浮空投影」的神龍現身，處處驚喜不斷，精彩可期。

「VR教育館」，擁有全台首家教學VR影片拍攝製作與VR 眼鏡DIY。場館中不僅安置服務人員進行專屬教學，還貼心提供專用攝影棚，讓消費者能和家人朋友盡情拍攝專屬的VR影片，成品還可上傳臉書、YouTube，並透過自製VR眼鏡即時觀看，讓消費者輕鬆踏入虛擬實境的奇幻世界，製作VR不再是難事。

宜蘭囝仔的返鄉造夢基地 帶動在地數位多媒體及科技產業發展

「鬥陣來七桃多媒體樂遊體驗館」創意團隊幾乎都是宜蘭囝仔，分別來自產業界及學界，幾個國中同學畢業數十年後再聚首，有光電產業技術人、多媒體學系教授、資訊及工程團隊，選在宜蘭科學園區做為返鄉造夢基地，也是希望起帶頭作用，號召異鄉遊子回家共同打拼建設鄉里，期望帶動在地數位多媒體及科技產業發展。

創意團隊代表，在耕莘專校數位媒體設計科擔任主任的曾惓慈榮譽總監表示：「宜蘭的故事我可以講上三天三夜都還講不完，有太多可以用來和科技結合的文化切入點，宜蘭是塊寶地，我們幾個人希望能拋磚引玉，讓更多年輕人回家，共同繁榮我們的家鄉。」未來這裡也將規劃一些光電應用DIY活動，讓小朋友都能在遊戲中玩科普，間接培育更多人才。」

(中時電子報)