首位美籍總教練 彭政閔期待學習新事物

中信兄弟今年將以美籍總教練掌兵符，彭政閔期待學習新事物。(周鎮宇攝)

中信兄弟彭政閔，雖然合約未出爐，但今還是準時向球團春訓報到，中信今年教練團大改組，改由美籍教練執掌兵符，彭政閔回應，這也是一種新的學習，相信可以讓大家有更多方向去學習東西。

中信迎來兄弟象隊史的首位美籍總教練，已經在兄弟待了17年的彭政閔也期待這種新氣象，他表示，有聽過高國輝與蔣智賢聊過史耐德，知道他是一個經驗相當豐富的教練，在球員時期打擊也相當出色，希望可以多多學習。

今年彭政閔赴美自主訓練，生涯首度前往美國進行自主，彭政閔說，訓練真的有不一樣，學習到不同的經驗，美國教練教他如何用身體去釋放完全的爆發力，回國之後則會繼續向克魯茲請教，期盼達到更好的效果。

(中時電子報)