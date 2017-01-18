中美打貿易戰？陸：雙方合作有利人民
中國大陸外交部發言人華春瑩今天聲稱，中美經貿關係本質是「互利共贏」，雙方合作利在兩國人民。中國大陸將繼續打開大門歡迎各國投資，也希望各國為陸資公平敞開大門。
中國大陸國家主席習近平17日在世界經濟論壇（WEF）表示，打貿易戰只能造成兩敗俱傷。外電報導，美國準總統川普的顧問史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）隨後受訪說，美國新政府不希望和中國大陸打貿易戰。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應相關提問時說，中美經貿關係本質是互利共贏，過去40多年的發展或實踐已充分證明這一點。
華春瑩說：「中美的經貿合作是利在兩國人民，同時也是給世界、全球貿易起到了重要的推動作用。」
她引述美中貿易全國委員會（USCBC）近期報告指出，美中雙邊貿易增加美國就業，提高美國民眾生活水準，保障美國在全球產業鏈中的優勢地位，USCBC也呼籲美國新政府加強與中國大陸的經貿關係。
華春瑩表示，美國等國的各界人士最近都表明反對貿易和投資保護主義，表達希望本著更加開放、公平的態度加強彼此經貿合作的強烈願望。
她說，中國大陸將繼續打開大門，歡迎各國到當地投資，也希望各國能為中國大陸的投資者公平地敞開大門，讓彼此間的貿易能在更公平公正、透明開放的環境中健康發展。1060118
(中央社)
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