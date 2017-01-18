屏東春節返鄉 高雄直達接駁車開放預約

我要評比

為服務搭乘高鐵返鄉旅客，屏東縣政府規劃直達接駁車，主要是運輸屏北地區乘客，行駛時間26日、27日(新左營到高樹)與2月1日(高樹到新左營)。

縣政府表示，接駁專車每天行駛3班次，目前規劃站點有高鐵左營後站(或台鐵新左營站)、屏東九如站(舊九如國小)、里港站(屏客里港轉運站)、高樹站(屏客高樹站)等，並採「電話預約制」，以掌握搭乘旅客需求。

縣政府表示，往返高鐵左營站與屏北區間，還沒有直達的公共運輸服務，因此，春節期間規劃返鄉專車專案，提供高鐵左營站與屏北間的直達車服務，可大幅縮短乘車時間至50分鐘至80分鐘不等及避免返鄉民眾攜帶行李箱轉乘不便。

相關班次、站點資訊可上「屏東縣政府官網首頁-最新動態–最新消息」查詢，預約則洽屏東客運觀光課。1060118

(中央社)