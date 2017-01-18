健保C肝新藥 24日首開放2400名額
可根治C肝的口服新藥今年首度納入健保，首年編列新台幣20億元預算，預計將有8000患者受惠。健保署今宣布，符合條件的患者24日就能開始領藥，首波將開放2400名額。
為了根治C型肝炎，健保署長李伯璋日前宣布，今年起將C肝的口服新藥納入健保，不僅根治機會達9成，治療週期也只要12週，C肝新藥每療程約25萬元，針對肝纖維化3級以上、且曾使用干擾素治療失敗，較急迫的患者優先治療，首年將有約8000人受惠。
衛福部健保署醫審組組長施如亮今天受訪時說，C肝新藥原預計元旦就要納健保，但因系統建置才稍微延後，今天起已開放醫師上線登記患者資料，24日一到，符合條件的患者就可以到醫院檢驗病毒量，確定取得號碼就能取藥開始療程。
施如亮指出，今年的20億元、8000個名額，採分區分單位方式，醫學中心、區域醫院等共分得6848名額、基層診所1152名額，將在前半年分為3期進行分配，第1期為2400人，第2、3期分別為2800人，若下半年還有剩餘經費，各區將視狀況作分配。
為防患者拿藥不吃或治療無效，健保署也設有退場機制，施如亮說，接受治療的C肝患者服藥後，需定期監測病毒量，假如4週後體內病毒量未下降100倍，就應停止治療，且不得併用其他全口服抗病毒藥物。1060118
(中央社)
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