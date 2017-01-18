與獅子會合作　八德分局警捐百袋熱血

警察協助捐血。（八德分局提供）

桃園市八德分局結合大安獅子會舉辦捐血活動。（八德分局提供）

桃園市八德分局結合大安獅子會與協勤民力，今天下午舉辦「捐血一袋，救人一命」活動，展現警察與民防人員關懷同胞、熱心公益的情操，並讓警察同仁體認「捐血有愛、救人最樂」的意義，也用另一種方式傳送愛心給需要幫助的人，共計獲捐100多袋鮮血。

(中時)