漁船運毒被抄 檢警大寮再起獲安毒150公斤

高雄檢警在大寮區破獲毒窟，起獲150包安非他命。（曹明正攝）

高雄檢警在大寮區一處倉庫廠房破獲毒窟，起獲150包安非他命。（曹明正翻攝）

高雄檢警在大寮區抄獲毒窟，先在屏東長治交流道附近壓制運毒的陳姓男子。（曹明正翻攝）

去年底東港籍漁船在小琉球外海遭檢調查獲80公斤K他命，高雄地檢署深入追查後，17日指揮警調，在大寮區一處廠房查獲安非他命150公斤，換算黑巿零售價約1.8億元，逮捕涉嫌運毒的余姓、陳姓男子，全案依毒品罪送辦。

檢警監控發現販毒集團近日找人運毒，17日鎖定22歲余男開著BMW名車載著毒品，來到屏東長治交流道附近1間超商前，連車帶貨交給37歲陳男後，趁陳男運毒到別的地方，高巿警刑大偵一隊幹員立即一擁而上，將余男壓制在地。

陳男不知余男落網，1小時後回到超商前被捕，檢警從行車資訊，發現陳男將毒運往大寮區一排倉庫廠房附近，先是找到與運毒車一模一樣的車胎痕，確認距離毒窟不遠，再以陳男鞋子裡查獲的鐵捲門搖控器一按，果然賓果。

檢警打開廠房後，發現毒品被以紙箱裝著丟在地板上，清點後共有11箱，裡頭有150包結晶的安非他命，毛重149.059公斤。如以現在行情每公斤約40萬元換算，大盤價約6000萬元，流入巿面後乘以3倍，等於價值1.8億元。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)