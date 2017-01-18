台北農產常董司機車遭槍擊偵破 無關選舉

立委張善麗老公張永成的王姓司機私人轎車，去年11月間停放在虎尾鎮林森路一段與新興路口空地停車場遭槍射擊，因張永成是台北農產公司常董，正值北農改選之際，張家懷疑和選舉有關，虎尾警分局17日深夜偵破，發現是住在附近的施姓嫌犯，以自行改造手槍由高處往下試槍，經埋伏搜索將他逮捕，並起獲改造90手槍1枝、槍管、子彈等證物，施嫌坦承犯行與選舉無關，全案依槍砲罪嫌送法辦。

(中時)