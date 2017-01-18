韓媒：台灣承諾擬對策防範旅遊性侵案
南韓媒體今天報導，有關台灣計程車司機下藥性侵自助旅行的南韓女大學生一事，交通部觀光局為挽回受損的形象，正積極研擬對策，防範憾事再發生。
南韓「聯合新聞通訊社」今天發自台北的報導指出，台灣是除了大陸港澳、日本之後，南韓旅客最喜歡前往觀光的地區，去年就有80多萬南韓民眾造訪台灣。
報導指出，台灣社會對這憾事深表憂慮，擔心會引發南韓民眾拒絕到台灣旅遊的負面影響，一致要求政府應研擬對策，檢討觀光系統的缺失。
曾擔任過觀光局駐首爾辦事處主任的觀光局國際組組長林坤源接受南韓「聯合新聞通訊社」專訪時表示，將與有關部會密切協調，徹底調查在台灣的計程車觀光是否屬不法行徑。
林坤源並呼籲，來台灣旅遊的南韓朋友可以善加利用觀光局印製的韓文觀光手冊，或透過韓文官網安排導遊，或利用旅行社提供的觀光商品，以減少利用計程車自助遊行可能造成的不便。
報導指出，東吳大學何撒娜教授表示，計程車司機的不法行為，傷害南韓人對台灣的信賴，絕大多數的台灣民眾都深感歉疚。
觀光局長周永暉表示，將盡最大的努力，讓計程車性侵觀光客案件不再發生。1060118
(中央社)
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