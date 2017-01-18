真人扮神明 監視信眾擲筊
嘉義縣朴子市天公壇廟方日前在神房一個木櫃抽屜找到多份民國51年的紅布契子約書，才驚覺天公壇傳統已中斷多時，為找回老文化，並注入新創意，廟方特地打造兩件二郎神和李靖古裝戰袍，計畫在農曆過年期間，初一到初五由真人扮成玉皇上帝左右護法李靖和二郎神，只要有民眾想求玉皇上帝收自己或子女當契子女，護法神明就會站在神案前監筊，創新作法十分有趣。
天公壇主委林博文說，天公壇一向有信眾祈求當玉皇上帝契子女的傳統，但這麼多年來，廟方不曾聽聞有契子約書存在，「找到舊書約就像發現新大陸般」。而為延續天公壇的珍貴民俗文化，廟方已印製新版的「立契子書」，並特地打造二郎神和李靖的古裝戰袍，過年期間將由工讀生或廟方人員扮演兩大護法，代替玉皇上帝好好審視前來參拜祈求要當神明契子女的信眾，避免誤判或誤收乾兒子、乾女兒狀況。
為表示尊重神明，扮演監筊護法的人只限男性，且上工前須以香爐淨身，監筊過程更不得嬉笑、閒聊，待信眾擲出3個聖筊後，廟方就會送上玉皇上帝微型積木等伴手禮當紀念。
(中時)
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