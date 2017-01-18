祭天論國運 九龍三清殿大撒硬幣發財金
位在安南區與安定區交界的九龍三清殿18日舉辦年度祭天活動，殿主論斷新的一年台灣國運看衰，藉儀式施法向神明借用「財庫」，現場大撒「加持過」的硬幣、玉石與手環等物，信徒爭相撿拾，祈求來年發財開運。
年關前廟宇紛紛舉辦謝神儀式，台南市九龍三清殿供奉三清道祖（元始天尊、靈寶天尊、道德天尊）、玉皇大天尊與元母大天尊神明，18日舉辦歲末祈福祭天科儀，有別一般道場祭祀時的大魚大肉，廟宇貢桌上只有滿滿的生鮮蔬果。
九龍三清殿殿主陳寶春在儀式上預言，未來一年的國運不好，國庫沒錢，廟方施法向神明借來發財開運金，祈求民間個人財運。廟方在儀式上發送發財小福袋、百元發財紅包。
殿主陳寶春現場向天祈福，加持一盤一盤的開運硬幣（1元）、玉石與古式硬幣，活動在撒錢時進入高潮，現場信徒俯身爭搶撿拾，希望「錢咬錢」，撿來的銅板可以帶來財運。
現任商業發展研究院董事長許添財帶著兒子參加儀式，他坦承去年有不少政府提供工作機會，包括出國擔任外交工作，但他評估後認為兜不適合，到廟裡來求神祈福後一一婉拒。
廟方另外準備各國貨幣裝入紅包袋，發給在國外作生意的信徒們，信徒帶在身上，祝福新的一年可從世界各國賺回更多的外幣。
(中時)
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