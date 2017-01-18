宋逸民婚後偷親別人 陳維齡火了

宋逸民、陳維齡常在臉書曬恩愛。（圖／取自宋逸民和陳維齡的幸福生活臉書）

利菁逼問宋逸民拍吻戲有沒有感覺。（圖／中天提供）

陳維齡(左起)、楊皓如、秀琴、芳芳上節目控訴老公婚前婚後兩樣情。（圖／中天提供）

《麻辣天后傳》明(19日)邀來四對明星夫妻，控訴婚姻生活的不滿，陳維齡爆料宋逸民拍吻戲都先斬後奏，讓她很不滿，利菁犀利問宋逸民拍吻戲有反應嗎？讓他遲疑了一下：「絕對不可能！」利菁加碼問跟誰吻沒反應？宋逸民趕緊回應：「吻的時候想的都是妳（陳維齡）」，許元禮也幫腔：「他是專業演員！」而宋逸民稱自己控制得很好，讓全場笑翻。

陳維齡更怨老公婚前婚後兩樣情，「他婚前真的是差勁透了，都沒送我禮物！」此話一出讓利菁嚇一跳，陳維齡講完又心虛表示婚前早已控管宋逸民的經濟大權，所以才沒錢買禮物，但她仍希望有驚喜，「他要自己想辦法啊！」結果宋逸民為了討陳維齡開心，在她生日那天訂了一大束鮮花，當下陳維齡收到開心無比，孰不知隨後接到花店老闆付款通知，讓陳維齡怒：「氣死人了！感覺很差！」

該集內容將在明(19日)晚間11點於CH36中天綜合台播出。

(中時電子報)