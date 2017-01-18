遠航愛心專機到金門 溫馨關懷家扶兒童

遠航副總經理盧紀融（右二）代表董事長張綱維致贈金門家扶中心春節禮盒。（李金生攝）

金門家扶中心感謝遠航、一之鄉關懷扶幼家庭的兒童。（李金生攝）

金門家扶中心主任李桂平（中）、扶幼主委李根遠（右）感謝遠航送愛到金門。（李金生攝）

遠東航空與一之鄉攜手合作「關懷偏鄉春節送愛心」活動，愛心專機今（18）日飛抵金門，由遠航副總經理盧紀融代表董事長張綱維致贈金門家扶中心春節禮盒185份，希望將幸福、平安傳達到每一位扶助孩童的手上，讓他們提前感受新年喜慶氣氛。

這是遠航與一之鄉繼日前送愛心到嘉義基督教救助協會1919陪讀班及澎湖家扶中心後，再一次聯手送愛到偏鄉，在寒風凜凜的冬日傳來溫馨與關懷。

遠航副總經理盧紀融表示，遠航與金門家扶中心合作由來已久，去年的「家點希望、轉動幸扶」扶幼助學愛心園遊會義賣活動，遠航更是主動號召全公司員工一起共襄盛舉，更貼心的是現場經由美麗的空服員親自叫賣，短短半天就募得4萬多元，當日義賣所得全數捐贈給金門家扶中心。

遠東航空與一之鄉長期投入偏鄉弱勢、社會關懷公益活動，展現善盡社會責任的優質企業精神，也期待透過跨業合作模式，起到鼓舞人心和拋磚引玉的作用，吸引更多企業和個人加入愛心的行列。

代表接受的金門家扶中心主任李桂平、扶幼主委李根遠表示，遠航與一之鄉的跨海送愛心，讓家扶家庭及孩童們在農曆春節前夕，提前感受到社會溫暖，歡歡喜喜過新年。

(中時)