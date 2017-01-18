中信主場安排 也會排澄清湖棒球場

中信兄弟今在屏東訓練基地展開春訓。(周鎮宇攝)

中信兄弟今展開春訓，對於今年球季主場賽事場地規劃，領隊楊培宏透露，明年預計將有30場以上在洲際，第二多則是雙北兩個球場，再來第三多是在澄清湖棒球場。

去年中信主場安排方面，就是以30場洲際為最多，新莊棒球場則有22場，另外新竹棒球場4場賽事為第三多，在票房上面也反應不錯，可惜今年遇到新竹封場，無法再排比賽。

楊培宏表示，原本今年也要在新竹安排比賽，可惜今年整季新竹棒球場不開放，需另找場地，澄清湖棒球場今年會安排，不過應該不會超過10場。今年重新整修的澄清湖棒球場，目前確定富邦悍將與統一獅也都將安排主場賽事。

(中時電子報)