中信主場安排 也會排澄清湖棒球場
中信兄弟今展開春訓，對於今年球季主場賽事場地規劃，領隊楊培宏透露，明年預計將有30場以上在洲際，第二多則是雙北兩個球場，再來第三多是在澄清湖棒球場。
去年中信主場安排方面，就是以30場洲際為最多，新莊棒球場則有22場，另外新竹棒球場4場賽事為第三多，在票房上面也反應不錯，可惜今年遇到新竹封場，無法再排比賽。
楊培宏表示，原本今年也要在新竹安排比賽，可惜今年整季新竹棒球場不開放，需另找場地，澄清湖棒球場今年會安排，不過應該不會超過10場。今年重新整修的澄清湖棒球場，目前確定富邦悍將與統一獅也都將安排主場賽事。
(中時電子報)
關鍵字：中信兄弟
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