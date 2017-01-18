桃園鐵路地下化審議通過 鄭文燦：市府負擔218億

行政院國發會今天審議通過「桃園鐵路地下化」，桃園市長鄭文燦召開記者會表示，鐵路地下化是桃園的百年大計，對於都市發展、居住環境、交通及都市景觀均有最大效益，感謝行政院的支持，而全線地下化經費約964.09億元，桃園市政府負擔218億元，將由市府逐年編列預算。

鐵路地下化由新北市鶯歌區延伸至桃園市平鎮區，除新建桃園、內壢、中壢三站，另增設鳳鳴、中路、永豐、中原、平鎮等五站，全長約17.95公里。鄭文燦說，桃園鐵路地下化沿線經過人口密集地帶，地下化將消除20處平交道、8座陸橋與8座地下道，並打通前後站，縫合兩大都會區。

鄭文燦表示，鐵路地下化沿線將設置社會住宅，吸引更多年輕人以較低的價格居住在桃園，落實居住正義。此外，桃園到平鎮之間將會有一條綠色廊道，能解決台一線與國道一號的塞車。鄭文燦強調，基於成本分析以及民意的期待，鐵路地下化一直是他就任桃園市長以來的重大目標之一，目前預估新北段地下化在民國111年通車，全線地下化於民國114年完工。

(中時)