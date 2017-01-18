桃園鐵路地下化審議通過 鄭文燦：市府負擔218億
行政院國發會今天審議通過「桃園鐵路地下化」，桃園市長鄭文燦召開記者會表示，鐵路地下化是桃園的百年大計，對於都市發展、居住環境、交通及都市景觀均有最大效益，感謝行政院的支持，而全線地下化經費約964.09億元，桃園市政府負擔218億元，將由市府逐年編列預算。
鐵路地下化由新北市鶯歌區延伸至桃園市平鎮區，除新建桃園、內壢、中壢三站，另增設鳳鳴、中路、永豐、中原、平鎮等五站，全長約17.95公里。鄭文燦說，桃園鐵路地下化沿線經過人口密集地帶，地下化將消除20處平交道、8座陸橋與8座地下道，並打通前後站，縫合兩大都會區。
鄭文燦表示，鐵路地下化沿線將設置社會住宅，吸引更多年輕人以較低的價格居住在桃園，落實居住正義。此外，桃園到平鎮之間將會有一條綠色廊道，能解決台一線與國道一號的塞車。鄭文燦強調，基於成本分析以及民意的期待，鐵路地下化一直是他就任桃園市長以來的重大目標之一，目前預估新北段地下化在民國111年通車，全線地下化於民國114年完工。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。