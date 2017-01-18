台史博推鄭荷交戰走讀解說 陸研究生喊讚

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台史博鄭荷交戰走讀踏查活動，有別於介紹古蹟，而是走進巷弄遺跡中講述歷史故事，有大陸交換學生參加後也覺得驚豔。（程炳璋攝）

台灣歷史博物館開館5年多來，去年底首辦「歷史散步：鄭荷交戰」一日遊，1位大陸來台的研究所交換生自台北南下參加，對館方細膩安排在小巷弄內穿梭，搭配歷史故事的走讀解說，大感驚豔，近日寫信稱讚活動有「穿越時空感受歷史」的滿足感。

(中時)