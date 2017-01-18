插旗星國CEO專班 台科大拚教育新南向

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台科大新加坡CEO專班最近超紅，搭建星國中小企業主取經平台，這項為前進東協試水溫的CEO專班，不僅創造跨界跨國合作連結，也拓展高端教育新南向政策版圖。

清晨8時，新加坡台北工商協會副會長黃秀琴和CEO專班的中小企業主視訊連線，相互討論台科大教授交付的研討專題。

同樣的場景也出現台科大CEO專班在星國的教室裡，這裡的壓力不比商場競爭壓力小，這群中小企業主們仍要充分利用時間汲取最新的企業經營與公司治理實務、創新企業經營模式、危機與風險管理、財務決策與分析，以及拓展與併購等知識。

星國和台灣相同，擁有相當數量的中小企業主，這群CEO們要在商場殺伐激烈的新加坡存活，除了自身企業領域的實戰經驗外，「他山之石可以攻錯」，才是這群企業主們的長治久安策略。

新加坡是東南亞國家的小紅點，不僅是大型跨國公司總部所在地，商業訊息流竄快速，也是星國本地的中小企業拓展商業版圖到其他東協國家的最重要根據地。

身為台灣技職院校龍頭的台科大，去年4月跨海赴星開辦「科技與管理總裁班」，成為台灣赴星插旗高教版圖首例，和諸多知名歐美名校競逐這塊前進東協投資的中繼站。

台科大CEO專班今年元月初結業，也受到新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權重視，共同見證星國中小企業CEO們成功的學習經驗。

搶占全球高端皮市場供應量達25%的新加坡興隆皮革公司董事總經理許俊忠、提供獨創性的建築物擴建時結構及地基加強等特殊工程服務的ABV Engineering Pte Ltd 董事總經理吳育宗等星國中小企業主，均有意透過綿密的台星企業管理實務交流，強化新加坡的競爭優勢。

黃秀琴告訴中央社說，新加坡是前進東協國家門戶，也是重要的經濟地標，星國中小企業主透過CEO專班平台，不僅有機會了解台灣新南向政策意涵，也有必要透過經濟地標的移動學習，搭建跨界跨國的合作連結。

台科大校長廖慶榮受訪強調，新加坡具有東協領頭羊的發展平台優勢，台科大CEO未來將以開辦EMBA為目標，廣納星國企業菁英，開創東協及南向高端教育版圖。1060118

(中央社)