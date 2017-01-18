住到4歲 川普紐約兒時老家拍賣
美國準總統川普在紐約市住到4歲的兒時住家，被上月才買下的地產投資人拿來拍賣。
路透社報導，這棟住家位於紐約市皇后區，是擁有5間臥房的都鐸式建築，川普在這裡住到4歲。
美國派拉蒙地產公司負責人黑格哈尼（Misha Haghani）說，得標者身分不會立即公布，因為賣方計畫就這項競標考慮數天。
川普20日宣誓就職後，官邸將是白宮。他曾說過想擁有老家。
美國「今夜脫口秀」（The Tonight Show）去年9月秀出川普老家照片，川普當時告訴主持人吉米法隆（Jimmy Fallon），「喔，看到那真難過，我想買下來，我想買下來」。（譯者：中央社蔡佳伶）1060118
(中央社)
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