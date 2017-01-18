劉德華盆骨撕裂 目前一切平安

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香港藝人劉德華旗下的廣告製作公司指出，劉德華在泰國拍攝廣告時墜馬，造成盤骨撕裂，目前有醫療團隊照顧，一切平安。

星島日報今天在報導中張貼了亨泰寰宇有限公司就劉德華受傷一事所發表的聲明，全文如下：

「劉德華先生於2017年1月17日在泰國拍攝廣告片時，出了點意外，從馬背上摔了下來，造成盤骨有撕裂傷。」

「劉先生目前有醫療團隊妥善的照顧著，目前一切平安。 請大家不用擔心。也謝謝大家的關心。亨泰寰宇有限公司」1060118

(中央社)