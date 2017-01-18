成大辦模擬世衛會議 盼扭轉醫療外交困境
由成功大學醫學院學生籌辦的模擬世界衛生組織會議，今天開幕，全球多個國家醫學院學生齊聚。籌辦學生直言，扭轉台灣國際醫療外交困境，得從學生做起。
這場為期4天的模擬世衛組織會議（Taiwan WHO Simulation），在成大綠色魔法學校開幕，240位醫學院學生齊聚一堂，其中80名來自全球多個國家。
模擬世衛組織會議由20多名成大醫學院學生籌辦，透過「角色扮演」各國大使、媒體、國際特赦組織、跨國藥廠等代表，討論全球性醫療議題。
籌辦學生說，舉辦這次會議活動的動機，來自於2003年台灣爆發SARS疫情，台灣向WHO要不到資料，顯示台灣國際醫療外交人才嚴重缺乏。希望透過模擬世衛組織會議，從學生做起，向下扎根，扭轉醫療外交困境，以解決現在和未來面臨的挑戰。
列席的台南市長賴清德也表示，台灣因政治因素限制，無法取得WHO的醫療資訊援助，但透過這次模擬世衛組織大會，台灣醫學院學生有機會和世界各地的醫學生交流，確實發展醫療外交。
成大校長蘇慧貞說，過去半世紀，全球升溫攝氏0.7度，台灣更高達0.8度，海平面逐年攀升，對台灣是一大威脅，環境氣候的劇烈變化，傳染疾病更是人類存亡的挑戰，登革熱就是隱憂之一，成大願和政府、企業合作，一起實踐社會責任。1060118
(中央社)
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