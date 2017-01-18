返校遊戲爆紅 立委籲促轉條例速三讀

國產遊戲「返校」PC遊戲爆紅，民主進步黨籍立法委員陳其邁說，遊戲讓年輕一輩了解白色恐怖時台灣共同的痛，盼儘速三讀促進轉型正義條例草案，完成轉型正義未竟之業。

台灣本土團隊與小說家笭菁合作的恐怖遊戲「返校- Detention」1月開賣，一舉榮獲遊戲平台Steam台灣區冠軍，吸引國內外許多實況主紛紛搶先遊玩，帶領玩家重返台灣戒嚴時期，感受白色恐怖驚悚氛圍，話題性十足，也讓不少網友回憶起家族長輩在白色恐怖所經歷的遭遇。

陳其邁今天表示，「返校」遊戲畫面製作非常用心，滿滿台灣文化與歷史考究，包括遊戲背景中那60年代學校的細節都完美還原，讓他回想起小時候上課的種種樣貌，「真的令人很想跳下去一玩」。

陳其邁說，盼透過遊戲讓全世界的人都知道台灣，並讓更多年輕一輩了解到過去白色恐怖的台灣共同的痛；對過去國民政府的錯誤，轉型正義要加速進行，政治迫害的平反刻不容緩，會儘速在立法院會審議促進轉型正義條例草案通過，完成台灣轉型正義的未竟之業，使得二二八及白色恐怖受害者能夠平反、安息。

時代力量立法院黨團總召徐永明也說，在預算協商空檔，他稍微試玩了一下「返校」後，覺得在有限的資源下能創作出世界級遊戲，這就是台灣的軟實力和年輕人的潛力；他回想起在台大念書時，就曾因參與社會運動被警棍敲得頭破血流。

徐永明說，1991年白色恐怖末期的獨台會案至今不過20多年，也因此立法院廢止了懲治叛亂條例、修改刑法100條，慢慢朝著落實人權與言論自由的道路邁進；呼籲促進轉型正義條例草案能儘快排入院會進行二、三讀程序，「轉型正義不能只淪為上台的漂亮口號，更應該成為在位者的具體作為」。1060118

(中央社)