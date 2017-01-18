英脫歐表態 港股升破2萬3000點大關

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港股今天以2個半月來的最高點作收，升破6週未見的2萬3000點大關。

恆生指數上漲1.1%，收在23098.26點；恆生國企股指數則升1%，收在9802.86點。

英國首相梅伊（Theresa May）昨天表示，英國脫歐同時會退出歐盟單一市場後，衝擊部分市場的主要不穩定性獲得消解。（譯者：中央社廖禹揚）1060118

(中央社)