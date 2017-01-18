郭冠英案 法院判銓敘部應核准退休
前台灣省政府秘書郭冠英申請屆齡退休案，銓敘部退回、保訓會復審駁回後，郭不服打行政訴訟。法院今天撤銷原處分及復審決定，判銓敘部應作成核准退休處分。全案還可上訴。
郭冠英任職前行政院新聞局期間提出辱台言論，遭監察院彈劾，停職期滿後回任省府，引發屆齡退休可領高額月退爭議，監察委員提案糾正省府，認為任用程序有瑕疵。銓敘部民國105年2月決定退回郭冠英的退休案，郭冠英每月約新台幣6萬元的退休金沒了，若不服可提出復審。
郭冠英向公務人員保障暨培訓委員會提起復審救濟，保訓會指出，郭冠英再任秘書的甄選程序過於草率，違反一般作業時程，銓敘部依法拒絕郭冠英屆退休申請案，於法有據，因此復審駁回。郭冠英不服，提起行政訴訟，由台北高等行政法院受理。
法院開庭期間，郭冠英主張銓敘部以省府未依公告內容舉行面試，甄選程序欠缺完備性，且無法補正，銓敘部退回他的退休案為違法行政處分。
法院認定，省府未依公告內容舉行面試，有悖省府公告的真意，銓敘部以此錯誤事實為基礎，退回郭冠英的退休申請，已違法剝奪郭冠英的退休公務員身分，因此判郭冠英勝訴，銓敘部應作成核准退休處分。1060118
(中央社)
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