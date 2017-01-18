2017台灣燈會在雲林 防災演習逼真
雲林縣政府因應2017台灣燈會大量人潮，今天在虎尾主燈區舉辦防災演習，以巴士恐怖攻擊及燈會美食區火警造成大量傷患事件為主軸，希望強化各單位應變處理能力。
2017台灣燈會防災演習，雲林縣長李進勇、副縣長張皇珍、交通部常務次長范植谷、行政院災防辦公室主任周國祥等人到場。
演練針對主燈區假設遭受隨機式攻擊樣態辦理，跨機關結合嘉義縣政府與縣內所轄單位橫向協調、支援機制，讓第一線執勤人員熟悉應變處置等程序，確保民眾安全。
這次演習因應人潮疏運規劃，特別與嘉義縣政府共同舉辦區域聯合演習，並分別在嘉義高鐵站、北港燈區及虎尾主燈區辦理演練。
嘉義高鐵站模擬毒化災事故應變處置，北港燈區以狹小巷弄燈區火警，並結合現場實景，實地以走動式演練狀況為構想，貼近真實狀況。
虎尾主燈區因應參觀燈會大量人潮，規劃以巴士恐怖攻擊及燈會美食區火警造成大量傷患事件為主軸，藉由演練強化各單位應變處理能力，讓參觀燈會民眾安全獲得最大保障。
李進勇表示，演練內容完善，縣府為迎接2017台灣燈會做好萬全準備，歡迎各地鄉親到雲林看燈會，感受雲林的美。
范植谷指出，台灣燈會是每年大型觀光活動，過去幾年僅辦理預演活動，今年是28年來首次結合大型防災演練，過程逼真。1060118
(中央社)
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