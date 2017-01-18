山上區公所關懷南台地震受災戶 發放春節慰問金
0206南台大地震，慈善團體關注對象都集中在永康維冠大樓受災戶，例如山上區也有19戶民宅被震垮，但幾乎少有人關心，為讓這些受災戶有一個溫馨的春節，山上區公所運用區內回饋金，每人包給2000元紅包，再加上一隻明德雞，助他們過個好年。
山上區公所表示，在市府團隊的努力下，山上區在0206大地震中受損的民宅，有19戶危險建築物，其中17戶已完成拆除，有兩戶修繕完成，並均已領取市府的補助款，受災戶也在積極的重建規畫中。
區長余基吉表示，在0206受災周年前夕，市政府非常關心災民的生活及重建工作的進度，透過區公所來關懷與慰問之意，在春節過年前特別邀請受災戶進行座談會，希望公所可以提供更多的服務讓這些家庭能儘早恢復正常的生活起居。
座談會過後，山上區公所發給每戶2000元的紅包外，也發給明德外役監獄飼養之黃金雞一隻，有祝福災民「起家」之意，期讓民眾感受到年節歡樂氣氛與社會關懷祝福，安心過好年。
除了關懷受災戶外，山上區公所18日也舉辦「贈送春聯、民生物資及年菜關懷獨居老人暨環境清潔活動」，由替代役男將年菜送至獨居老人家中，以便讓阿公阿嬤也感受過年的氣氛。
(中時)
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