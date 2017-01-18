中壢輪胎廠大火 鄭文燦：禁止原址重建

桃園市長鄭文燦18日在立法院舉行「桃園鐵路地下化正式定案」記者會，會後被問及輪胎廠大火一事，他表示，此次火災造成居民損失甚大，已請桃園市法務局成立求償小組，要與泰豐輪胎協商求償金額，因輪胎廠過於鄰近住宅區，未來也將協調泰豐輪胎不要在原址重建，最好能遷廠。（劉宗龍攝）

桃園市長鄭文燦18日在立法院舉行「桃園鐵路地下化正式定案」記者會，會後被問及輪胎廠大火一事，他表示，此次火災造成居民損失甚大，已請桃園市法務局成立求償小組，要與泰豐輪胎協商求償金額，因輪胎廠過於鄰近住宅區，未來也將協調泰豐輪胎不要在原址重建，最好能遷廠。（劉宗龍攝）

桃園市中壢的泰豐輪胎廠昨發生火警，大火狂燒6小時造成周邊黑煙粉塵。（葉臻翻攝）

桃園市中壢的泰豐輪胎廠昨發生火警，大火狂燒6小時造成周邊黑煙粉塵，引發外界關注。桃園市長鄭文燦表示，由於輪胎廠原址太接近住宅區，就算是化學工廠依規定需距離民宅10公尺，市府未來將訂輪胎廠規範。鄭也說，市府將禁止輪胎廠原址重建，由於輪胎廠有觀音區新址，最好是能夠遷廠。

鄭文燦下午在台北舉行鐵路地下化記者會，會後被問及輪胎廠大火一事。他說，由於大火鄰街社區疏散近300人，造成居民損失很大，市府法務局已成立求償協商小組，盼能跟輪胎廠協商求償金額；雖然過去公安紀錄還算良好，但不論過去，現在出事就要負起責任，要求泰豐輪胎要道歉。

(中時)