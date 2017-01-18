日本將再向越南移交六艘巡邏艦

為了提升日越關係，安倍首相於1月16日開始對越南進行兩天的訪問。（美聯社）

1月17日，造訪河內的日本首相安倍晉三表示，將向越南人民軍提供六艘邏艇，以確保南海局勢的穩定。

根據《外交家》網站報導，這六艘巡邏艇的總造價為3億3,800萬美元，不過日本會向越南提供購買它們的貸款。安倍晉三抵達越南前，還訪問了印尼、菲律賓與澳大利亞，可見他這次的出訪是為了鞏固澳洲與東南亞的安全合作關係。在河內，安倍表示日本將協助越南強化維持海上治安的能力。他在越南一直待到1月18日才返回日本。

日本外相岸田文雄於2014年造訪河內時，向越南提供了首批六艘巡邏艇。同年，日本也以經濟援助的名義給了越南高達400萬美元的貸款。當時，越南與中共的關係已經因為南海問題而走向緊張。很顯然，日本希望利用南海局勢的複雜化，來化解其本身與中共因為東海主權問題而產生的壓力。伴隨著日越兩國軍事合作關係日益密切，河內於2015年11月宣佈允許日本自衛隊造訪金蘭灣。

這個歷史性的時刻，發生於2016年4月。日本海上自衛隊派出兩艘驅逐艦造訪金蘭灣，向中共證明東京是有能力將軍艦投射到東南亞的。儘管戰後日本從來沒有宣稱對南海擁有主權，但是卻始終在該地區維持著相當大的影響力。二戰期間日軍曾經控制過東沙群島、西沙群島與南沙群島。戰爭結束後，南海以及麻六甲海峽也一直被視為日本的海上生命線。

如同中國與韓國一樣，日本與越南也存在著歷史問題。日本從1940年到1945年之間佔領過包括越南、柬埔寨與寮國在內的法屬印度支那。由於統治失當的原因，總計有200萬名越南人在日本佔領期間因飢荒而被活活餓死。然而在面對中共這個共同威脅的情況下，越南願意暫時放下與日本存在的歷史問題，深化軍事安全議題的合作。

(中時電子報)