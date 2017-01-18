僑委會「海外信用保證基金」獲挹注 淨值成長近三倍

我要評比

行政院推動新南向政策，原則同意逐年撥款新臺幣12億元大幅挹注僑委會「海外信用保證基金」，以作為海外臺商最強而有力的資金後盾，待基金提報相關資料經行政院主計總處評估後即可啟動。

海外信用保證基金為政府於民國77年投入創立，但之後近30年從未增資過，此次連同公、民營銀行配合捐助的8億元，基金淨值將由11億餘元大幅成長近三倍，增資後可有效提升保證業務能量，代表政府對於海外臺商的支持，全力推動新南向政策。

僑務委員會委員長吳新興表示，政府對基金增資案的重視，使得基金資產規模大幅擴增，將可推動更多服務措施，包括研議增加融資金額暨保證成數，以及開辦僑生專案貸款等，透過多元管道瞭解需求，簡化承保程序來嘉惠更多臺商，尤其是新南向政策的地區。

海外信用保證基金成立迄今已成功協助數千名臺商在全球各地發展事業，而隨著東南亞國協經濟版圖興起，在新南向國家承作業務量，已占基金現全體業務量六成之譜，累計承作1677件，融資金額總計6億6225萬美元。

(中時)