僑委會「海外信用保證基金」獲挹注 淨值成長近三倍
行政院推動新南向政策，原則同意逐年撥款新臺幣12億元大幅挹注僑委會「海外信用保證基金」，以作為海外臺商最強而有力的資金後盾，待基金提報相關資料經行政院主計總處評估後即可啟動。
海外信用保證基金為政府於民國77年投入創立，但之後近30年從未增資過，此次連同公、民營銀行配合捐助的8億元，基金淨值將由11億餘元大幅成長近三倍，增資後可有效提升保證業務能量，代表政府對於海外臺商的支持，全力推動新南向政策。
僑務委員會委員長吳新興表示，政府對基金增資案的重視，使得基金資產規模大幅擴增，將可推動更多服務措施，包括研議增加融資金額暨保證成數，以及開辦僑生專案貸款等，透過多元管道瞭解需求，簡化承保程序來嘉惠更多臺商，尤其是新南向政策的地區。
海外信用保證基金成立迄今已成功協助數千名臺商在全球各地發展事業，而隨著東南亞國協經濟版圖興起，在新南向國家承作業務量，已占基金現全體業務量六成之譜，累計承作1677件，融資金額總計6億6225萬美元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。