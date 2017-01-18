郭冠英退休案逆轉勝理由：面試非必要

郭冠英再任公職不服退休遭否決，台北高等行政法院判決應准退休理由，主要是認定各機關辦理公開甄選時，本於權責設定條件，可自行裁量是否舉行面試或測驗，所以機關甄選時如果未舉行面試，並未違反陞遷法的規定，本案省府徵才公告並無以舉行面試為甄選必備程序之意。 銓敘部認為省府徵選郭冠英任外事祕書職位，未舉行面試而違法，屬違法不能補正， 顯然不合行政程序法規定，郭訴請撤銷違法剝奪退休公務員身分處分，應該准許。

(中時)