網傳不實謠言 府：已構成恐嚇公眾罪

總統府發言人黃重諺今天說，有人製造政府不排除開槍對付反年金改革者的網路謠言，已構成刑法上的恐嚇公眾罪，警政署、刑事警察局已在調查，將追究相關責任。

年金改革國是會議將在總統府登場，但網路卻流傳有人要在「總統府前放機槍、不排除開槍」等對付反對年金改革民眾的謠言。

黃重諺說，這已構成刑法上的恐嚇公眾罪，不實謠言可能會造成社會不必要的仇恨跟對立，這在法律上是有責任的；這類的謠言，不止台灣，在很多國家都造成在公共治理上的困擾，像德國、美國、英國，正在積極研究法律跟技術上的方式，因應網路謠言跟假新聞。

他說，這種不當的、不正確的網路訊息，造成社會恐慌與彼此仇恨對立，警政署、刑事警察局已在調查，要找出背後釋放不正確訊息，試圖造成社會紊亂、對立的人，並追究相關責任。

至於有關年金改革方案細節，黃重諺說，府不評論具體細節，畢竟這是由年金辦負責；不過，年金制度本身最主要目的是希望普遍照顧到每個民眾退休之後有一個有品質的退休生活，也讓國家有限的資源可以公平照顧每個人，這個原則必須被確保，制度本身的調整，社會可以充分討論。

他說，社會高度期待年金制度可以往好的方向改革，並確保無論是已退休、未來將退休的每個人，都有一套好的年金制度，保障退休生活，這是一個正確的方向。

媒體關切，22日將進行的年金改革國是會議，總統府周邊維安情資。

黃重諺說，就府方了解，凱道有一個創世基金會的活動，年金團體也借了凱道路權，但比較靠近景福門那側。

他強調，台灣是民主社會，每個人對每項政策的看法或許不一樣，但多數的民眾是以理性態度討論、訴求；至於相關陳抗活動，或者保障陳抗活動本身可以合法進行，讓國民生活不受太大的衝擊，相關的安全維護工作，相信警方可以做得很好。1060118

(中央社)