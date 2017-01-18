高大設東南亞中心 盼成台商情報智庫

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繼布局越南、泰國之後，高雄大學再擴大前進東南亞力道，今天成立「東南亞發展研究中心」，將以人才培育、產學連結、情報智庫為方向，響應「新南向政策」。

高大說，「東南亞發展研究中心」不僅整合產官學資源、培育「東南亞通」，也蒐集及分析東協政經商情，提供台商投資設廠重要參考依據。

高雄大學校長王學亮主持揭牌典禮，宣示打造「東南亞發展研究中心」成為產官學合作大平台。

高大東南亞發展研究中心將整合及引進校內外各資源，秉持「師生走出去、人才帶進來」的政策，預計今年暑假開辦「夏日學校」，招收越南當地高中職、大學生來台密集研修，盼學員未來可成為外籍生源。1060118

(中央社)