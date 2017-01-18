NCC：嚴審併購案 將提反媒體壟斷法

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NCC主任委員詹婷怡今天說，媒體併購案絕對會嚴謹審查，不會倉促通過；媒體壟斷防制與多元維護法草案將在農曆年後、立法院新會期開議前後提出。

國家通訊傳播委員會（NCC）下午舉行年終記者會，詹婷怡率全體NCC委員出席表示，從去年8月1日新任委員上任，已開25次委員會，提案183件、通過139件。

近來有中嘉案、台灣寬頻通訊（TBC）案、東森電視併購案等媒體併購案，詹婷怡說，除了當事人權益，牽涉公眾利益、多元價值維護、保障言論自由，甚至是國家安全等，委員會絕對會嚴謹審查，依法令範圍及相關前例在合理時間內審查，不會倉促通過。

外界關注反媒體壟斷法案，詹婷怡表示，委員會已討論「媒體壟斷防制與多元維護法草案」，立法精神是為落實維護資訊及意見自由，同時保障新聞專業自主，更重要是促進多元文化均衡發展。

詹婷怡說，將規範水平、垂直或跨業媒體整合，預計農曆年後、立法院新會期開議前後提出草案，供外界討論，經公開說明和諮詢，委員會正式討論通過後再送行政院。

今年6月終止2G業務，也規劃辦理第3波4G釋照。有線電視數位化方面，詹婷怡表示，今年非常關鍵，截至去年12月數位化普及率已達94.2％，將持續與地方政府及業者協力合作，儘速達成全面數位化目標。

此外，台灣有線寬頻產業協會暨各大系統經營者共同拍攝宣導廣告，由NCC指導，藝人王月擔任代言人，協助民眾了解有線電視數位化相關訊息，全力衝刺，希望今年底達成全面數位化。1060118

(中央社)