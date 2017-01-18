亞洲首例 心肌梗塞救護車上施藥治療

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119台灣心肌梗塞日前夕，高雄榮總指出，高雄市救護車到院前心電圖機系統已經搶救百例心肌梗塞病人，還有亞洲首例病人於救護車上進行新型雙重抗血小板藥物治療心肌梗塞者。

統計顯示，心臟疾病是國人十大死因第2名，平均每31分50秒就奪去1條寶貴人命。高雄榮總、高雄市衛生局及消防局於「119台灣心肌梗塞日」前，今天再次提醒民眾勿輕忽胸痛，要急電119就醫。

高市府與高榮於2012年合作推動建置救護車配備心電圖機系統，還加強救護員訓練，透過救護車行動傳輸到院前心電圖機系統，縮短後送診療時間，為心肌梗塞患者搶下關鍵的黃金救治時間。

高雄市救護車在去年底還成功搶救了心肌梗塞患者，病人於救護車上進行新型雙重血小板藥物治療，成為亞洲首例。

高榮重症醫學中心主任黃偉春研製「十二導程心電圖檢查的輔助裝置」(定心布)，結合救護車上備配心電圖機系統，讓高雄市成為全台第一個於救護車上有十二導程心電圖機配置的城市。

高榮說，目前高雄市的心電圖機系統尚有約百台的需求缺口，盼各界踴躍捐輸，有助於心肌梗塞患者的救護時間。

高榮同時捐贈「守心藥包」給有心電圖機系統的救護車，在車上透過高級救員協助患者服用新型雙重抗血小板藥物。林先生就是在救護車上服藥獲救者，今天他現身表達感謝這套救治機制，才能挽回他寶貴的生命。

高榮院長劉俊鵬指出，高榮推動心肌梗塞照護逾10年，獲得國內外多項獎項殊榮。1060118

(中央社)