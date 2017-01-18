毒梟蠢動 高雄查扣安毒約150公斤

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繼日前破獲一起漁船走私80公斤K他命案，高雄檢警調今天再循線查扣安非他命約150公斤，逮捕陳姓和余姓男子，高雄地檢署依涉毒品危害防制條例偵辦，並擴大追查其他共犯。

高雄地檢署表示，日前在屏東小琉球附近海域破獲東港籍漁船走私80公斤K他命案，發現周邊毒梟另意圖走私大批毒品補貨，彌補遭查獲的損失。

高雄地檢署緝毒專組檢察官指揮調查局南機站、高雄市警察局、海岸巡防署南部地區巡防局等組成專案小組追查，確認情報正確，由檢察官帶領專案小組前往高雄市大寮區一處廠房查扣安毒11箱，共約150公斤，逮捕陳男和余男。

檢方表示，被告余男、陳男涉毒品危害防制條例第4條第2項之運輸第二級毒品罪嫌，將持續擴大追查其他運毒集團成員。1060118

(中央社)