歡喜迎新年 老五老助獨居長者辦年貨
財團法人老五老基金會台中服務中心今天在全聯福利中心旅順店舉辦購物活動，提供14位獨居長輩每人1000元禮券採買年貨，讓長者歡喜迎新年。
老五老基金會台中服務中心指出，為了鼓勵獨居長輩能與外界多互動，且讓長輩保有自主購物的權利，基金會已連續3年在過年前舉辦「採買年貨」活動，協助獨居長輩選擇自己想要的商品，準備一個豐衣足食的新年。
老五老基金會督導吳玉佩表示，很多爺爺奶奶隨著年紀增長、身體退化，使得「出門」變得因難，所以藉由陪同長輩購物一起採買年貨，可以讓更多獨居長輩安心快樂出門，同時享有自主購物選擇權，更貼近長輩的需求，也期盼大眾一同支持「陪同購物」計畫。
吳玉佩說，基金會除了從年節前開始有「採買年貨」、「除舊佈新」、「節慶圍爐」、「一日家人」活動外，全年度還有「陪同購物」、「居家修繕」、「餐食服務」、「關懷問安」、「圓夢計畫」等一系列關懷長者服務，服務人次已累積近15萬名長輩。1060118
(中央社)
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