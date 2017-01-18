學校期末考 天外飛來嬌客
嘉義市輔仁中學今天舉行期末考，卻有一隻藍黃金剛鸚鵡飛到學校3樓，停駐在飲水機上，一點都不怕人，由教官交給消防隊處理。
校方指出，這隻金剛鸚鵡羽色鮮艷，飛到學校時，當時正在考試的學生，瞬間轉移目光焦點；學校教官前往處理時，發現這隻鸚鵡並不怕人，於是順勢將牠置入紙箱，帶到附近的消防隊請求協助。
經消防員比對網路圖片，研判應是俗稱「琉璃金剛」的藍黃金剛鸚鵡，由於牠不怕人，且與人互動頻頻，不時停留在消防隊員手上，加上套有腳鍊，應該是有人飼養走失的寵物。
消防人員表示，金剛鸚鵡與消防隊的logo「鳳凰」相似，由於明天就是119消防節，全市警、義消幹部今天上午才前往城隍廟祭拜「水德星君」祈福，隨後就飛來金剛鸚鵡，真是巧合。
消防人員指出，藍黃金剛鸚鵡的原棲地在南美洲的沼澤森林，個性溫和、喜愛親近人類，因此常被養來當寵物，消防隊接獲這隻「天外飛來的嬌客」後，已通知市府農牧科處理。1060118
(中央社)
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