中壢泰豐輪胎大火　桃機「滅火之神」馳援

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機場泡沫消防車容量大、射程遠，消防人員戲稱為「火戰車」。（陳麒全攝）

行進間也可以以100公里的時速邊行駛邊噴泡沫，爭取搶救時效。（陳麒全攝）

支援的泡沫消防車為機場專用，必須具備短時間抵達現場、迅速大量噴灑泡沫、噴灑距離遠等特性，搶救大面積火災特別能發揮功效。（陳麒全攝）

桃園機場消防隊編制141名消防隊員，配備8輛機場專用泡沫消防車，2輛大型水庫車，1輛45公尺雲梯車，1輛大型傷患運送救護車等裝備，依照國際民航組織（ICAO）消救能量等級區分，屬於最高等級的第10級機場。（陳麒全攝）

駕駛座介面。（陳麒全攝）

桃園市中壢區泰豐輪胎17日發生火災，火勢一發不可收拾，桃園機場配置的專用泡沫消防車出動支援，只用了還不到375加侖的泡沫滅火液，短時間噴出大量泡沫覆蓋住起火點，有效壓制火勢，縮短搶救時間，被民眾稱為泰豐輪胎火災「滅火之神」。

桃園機場公司消防隊副隊長李健生表示，17日接獲桃園市消防局通知後，出動2輛機場專用的泡沫消防車支援救災，由具有25年消防資歷的分隊長戴錦棣帶隊，與4名隊員駕駛2輛泡沫車趕往現場。

抵達現場後1輛泡沫消防車噴出將近1整車1200餘公升泡沫，搭配1萬2000公升消防水，2分鐘內把大量泡沫覆蓋起火點，有效隔絕氧氣燃燒，迅速地壓制火勢。另1輛泡沫消防車僅在後方待命，沒有噴泡沫。

李健生指出，支援的泡沫消防車為機場專用，必須具備短時間抵達現場、迅速大量噴灑泡沫、噴灑距離遠等特性，搶救大面積火災特別能發揮功效。

他表示，機場泡沫消防車有2具引擎，主引擎具1090匹馬力，專供驅動車輛使用，副引擎353匹馬力，專門驅動消防幫浦，可以把泡沫噴灑到76公尺遠的地方，相當於波音747巨無霸客機從頭到尾的距離。由於動力充沛，行進間也可以以100公里的時速邊行駛邊噴泡沫，爭取搶救時效。

桃園機場公司表示，由於機場泡沫消防車容量大、射程遠，消防人員戲稱為「火戰車」，往往一到現場即肩負起第一線的重責大任，以往多次桃園市工業區廠房火警，或是爆炸複合式特殊火災，桃園市消防勤指中心都會通知機場消防隊出動支援。

桃園機場消防隊編制141名消防隊員，配備8輛機場專用泡沫消防車，2輛大型水庫車，1輛45公尺雲梯車，1輛大型傷患運送救護車等裝備，依照國際民航組織（ICAO）消救能量等級區分，屬於最高等級的第10級機場。

(中時)