台北燈節辦元宵大遊行 中華路要封8小時

台北燈節2月4日登場，今年首度移師北門附近舉辦。北市交通局今證實，2月11日元宵大遊行當天，中華路（忠孝西路至成都路）將從中午12時封閉至晚上8時，西門町街區也自下午5時封至晚上8時，同時取消停車格位，呼籲駕駛人、公車配合改道。

台北燈節今年移師北門，外界一直擔憂恐怕導致交通大打結。北市交通局今表示，活動主展演區及開閉幕儀式位於西門紅樓，元宵節當天也有花車大遊行，為疏解燈節周邊道路交通，將實施以下交管措施。

首先，因應大型花車前置組裝修補作業，1月31日至2月4日的早上9時30分至下午3時30分，以及晚間10時至早上6時，佔用中華路東西側慢車道1車道（洛陽街至漢口街），其餘時間不佔用車道。2月6日晚上11時至2月11日中午12時，洛陽街南側（中華路至西寧南路）往東封閉1車道、取消停車格位，南側人行道封閉。

其次，一般活動日期間（2月4日至2月12日），中午12時至晚上11時，中華路（忠孝西路~貴陽街）自行車道禁止自行車進入，微笑單車YouBike西門站及西本願寺站暫停營運。

而開閉幕日（2月4日下午4時至晚上8時30分、2月12日下午5時至晚上9時30分），成都路（西寧南路至中華路）、漢中街（成都路至內江街）、漢中街（內江街至長沙街，南往北車道）等道路都封閉，行經上述道路公車也將配合改道。

最後，衝擊最大的莫過於2月11日元宵大遊行當天，中午12時至晚上8時共8小時，中華路（忠孝西路至成都路）及橫交進入中華路之道路封閉；另外，傍晚5時至晚上8時，成都路（中華路至康定路）、康定路（成都路至武昌街）、漢中街（成都路至內江街）、漢中街（內江街至長沙街，南往北車道）等道路封閉，且中華路、成都路及康定路等取消停車格位，以及行經上述道路公車將配合改道。

交通局建議，駕駛人應提前改走替代道路，東西向改行民權東西路、民生東西路、市民大道或和平東西路，南北向則改行建國南北路、新生南北路、中山南北路或環河南北路。尤其開閉幕（2月4日、12日）及大遊行（2月11日）當天的交通管制時段，儘量避開展區周邊路段，避免塞車。

活動展區位於捷運新店松山線北門站、板南線西門站之間，為避免周邊道路交通因塞車及耗時尋找車位而影響賞燈興致，交通局也呼籲，應多使用大眾運輸至燈節會場賞燈避免開車。

(中時)