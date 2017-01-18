領月退的18％砍定了！陳建仁：6年後利率歸零

副總統陳建仁（見圖）接受廣播電台專訪說，領月退者的18%分3階段修改，6年後利率歸零。（資料照片 姚志平攝）

蔡政府確定要砍18%了！年金改革國是會議將於22日登場，年改會終於端出相關內容。副總統陳建仁說，領月退者，18%的修改規畫定為2年一期，分為三階段，調降為9%、6%、3%，每2年降一梯次；6年後利率%數歸零。

根據中央社報導，陳建仁接受廣播電台專訪表示，18%優惠存款民國49年就有了，當初的銀行利率是12%，乘上1.5就是18%，是為了給當時薪資較低的公務人員比較好過生活。雖然後來銀行利率越來越低，但72年卻有道行政命令，公務人員的利率若低於18%，即定為18%。

陳建仁指出，18%的修改規畫定為2年一期，分為三階段，調降為9%、6%、3%，每兩年就降一梯次。若年金一次性領出，政府將會給予較低的降幅；若是月退者，便照原定幅度，6年後利率%數歸零。

陳建仁強調，年金改革原本打算將18%一刀砍下，但蔡英文總統特別交代，需對特定薪資族群設立地板。目前暫定兩方案，分為2萬5以下或3萬2以下，未來18%的修改並不會影響到這些族群。

陳建仁說，為了讓制度能永續建全，若退休年齡延後5年，自身繳交與政府協助的提撥由12%上升到18%，所得替代率由80%降到60%，費率適度提高，領取年齡延後，利率適度下降，如此制度即可大幅延長年金壽命。

陳建仁舉例，若一年輕人25歲開始工作，30年後55歲，除了政府撥補的退休金與自己繳交，再以壽命80歲估計，他可領25年。然而投資報酬率其實大概只足夠他領到65歲而已，65歲以後就會領到其他年輕人繳交的錢了。

(中時電子報)