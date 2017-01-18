泰豐輪胎大火 桃市組專案小組助民求償

桃園市長鄭文燦今天表示，將指示法制局成立泰豐輪胎案「求償專案小組」，協助民眾求償，並完成各項災後復原工作，由於現場倉庫太鄰近住宅，未來也會禁止原址重建。

位於桃園中壢的泰豐輪胎昨天發生大火，延燒數個小時，濃煙四竄。

鄭文燦下午到立法院召開有關桃園鐵路地下化的記者會，會後受訪時被問到泰豐輪胎大火後續的處理情形時表示，會成立求償專案小組。

他說，昨天的大火有燒到6間民宅，鄰近民宅疏散100多戶、近300人，造成居民損失蠻大的，已請法制局成立求償小組，與泰豐輪胎協商求償金額，並且將依空污法，最高可處罰新台幣100萬元。

鄭文燦說，鄰接泰豐輪胎的社區及鄰里，難以一一檢具單據，將由市府「求償專案小組」，依據「公害糾紛處理法」辦理通案求償；各學校、公園後續清理作業所產生費用，則由教育局、區公所整理後進行求償；社區大樓或民宅外牆若因黑煙需要清洗，由都發局研議提供修繕補助。

鄭文燦說，泰豐輪胎倉庫太鄰近住宅區，將會禁止原址重建，未來有安全疑慮的儲藏物，要離住宅區一段距離，最好能夠遷廠。

他說，泰豐輪胎已經申請都市計畫變更，新廠在觀音，希望能早日遷廠，昨天大火發生的地方連消防車都進不去，相關法令有規定化學物品要離民宅10公尺，但輪胎沒有規定，未來也會立下規定。

鄭文燦說，過去勞檢泰豐輪胎，在工安問題上，勞動部並沒有紀錄，泰豐輪胎的狀況還算良好，但不論過去好不好，現在發生事情，就要求泰豐要道歉、賠償。

他表示，經過環保署毒物及化學物質局北區應變大隊到火災現場測量，結果顯示揮發性有機物質（VOC）最高達0.79ppm，後來降至0.2ppm以下，數值並無異常，但大火產生明顯粒狀污染物散布於空氣中，造成中壢地區空氣污染落塵，桃園市府也會持續監測空氣品質，並隨時公布數據，讓民眾安心。1060118

(中央社)