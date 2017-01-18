最美車站屋頂像補丁 台鐵：誤會大了
全台最美車站之一的宜蘭冬山火車站有白色帆布屋頂，宛如瓜棚，但近日卻有黃白混搭情況，好像補丁。台鐵說，屋頂因風災受損，新帆布更換後因尚有化學材質，半年後就會變白。
「誤會大了」，冬山車站站長林建漳今天說，新的帆布薄膜因還有化學藥劑存留，再經過約半年日照後，就會全部恢復成美麗的白色屋頂。
冬山鄉舊名「冬瓜山」，民國96年正式改建啟用的冬山火車站，外觀為連續圓弧型的棚架，月台頂部有52片可耐強風也是永久膜材的白色帆布覆蓋，遠眺宛如一座大型的瓜棚，符合當地舊名的地方特色，堪稱國內最美麗的火車站。
由於外觀特殊，改建啟用後雖仍是小站，但總是吸引各地鐵道迷朝聖。假日進站參觀、拍照打卡的遊客甚至比真正搭車的人還多，在全國各火車站中頗具知名度。
火車站受到104年杜鵑颱風肆虐影響，月台上共有14片帆布薄膜被強風吹破，殘破的帆布一度掛在鋼架上，美麗的樣貌全變了樣。
經過台鐵斥資新台幣2000多萬元整修，14片帆布薄膜終於在去年底重新鋪上，但新的帆布薄膜卻是土黃色，與原有純白屋頂很不搭配；有人戲稱「屋頂雖回來了，但好像補丁，東拼西補，往日白色屋頂的風采去哪裡了？」1060118
(中央社)
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