南投驗年節食品 豆干筍干芋頭糕不合格

我要評比

南投縣政府衛生局抽驗年節食品，今天公布第二波67件結果，1件豆干、2件筍干製品、2件芋頭糕、1件竹笙不合格，勒令下架。

縣府衛生局抽驗年節食品，11日公布第一波結果，共7件豆干產品不合格，今天公布第二波67件產品抽驗結果，共1件豆干、2件筍干、2件芋頭糕、1件竹笙不符規定，其中4件來源為外縣市，移請當地衛生局查處，另2件為縣內業者，依違反食品安全衛生管理法裁處。

縣府衛生局表示，抽驗產品包括年糕、蘿蔔糕、香腸、肉品、豆干、筍干、酸菜、蝦米、醃製蔬菜、休閒食品共67件，檢驗項目為防腐劑、亞硝酸鹽、二氧化硫、甜味劑、色素、過氧化氫、動物用藥。

衛生局表示，2波共抽驗134件年節食品，13件產品不符規定，不合格檢驗項目為過氧化氫、防腐劑、二氧化硫，因此提醒民眾，業者為讓食品賣相較佳，堅果類及金針食品，可能用二氧化硫漂白保色，雖然食用後可隨尿液排出，但過量可能會呼吸困難、腹瀉、嘔吐。

衛生局提醒，民眾選購年貨應注意來源、標示清楚，若外觀呈現非自然顏色，或味道較刺鼻、酸臭，甚至散發不該有芳香味的食品，建議避免選購，下鍋前可反覆泡水清洗，有助去除灰塵或殘留添加物。1060118

(中央社)