雞年賞鳥趣！來動物園看珍貴藍腹鷴、青鸞

藍腹鷴是台灣特有種的雉科動物。（台北市立動物園提供）

金雞報喜、大雞大利！再過不到一周，就要過農曆新年了！今年適逢農曆雞年，日本迪士尼還以招牌人物「唐老鴨」當代言人，那台灣要怎麼感受雞年氣氛呢！趁這週五（1月20日）來台北市立動物園裡的「鳥園，用看的、聽的、玩的方式，來認識色彩繽紛的鳥類，增添雞年幸福喜氣。

大多數民眾或許知道「雞」長什麼樣子，但卻不見得都認識動物園內眾多的「雞形目」鳥類。此次的生肖雞年特展讓民眾可以了解動物園中的「雞」都在哪裡?更以雞形目鳥類的地理分布、型態適應、行為、保育繁殖作詳細的介紹。

青鸞翅膀下端有很多藍色斑點，看似一雙雙明亮的眼睛，更被譽為東南亞最美麗的鳥類。（台北市立動物園提供）

其中，藍腹鷴與青鸞分別是行政院農業委員會「保育類野生動物名錄」中列名珍貴稀有及瀕臨絕種的野生動物，也是此次生肖年特展的主角之一。

藍腹鷴是屬於台灣特有種的雉科動物，身上的藍黑色羽毛散發著金屬光澤、羽冠及背部呈現白色，肩羽則是紫紅褐色相當漂亮，但由於主要棲息於低海拔至海拔2,300m的山地森林下層，因此人類的土地開發對藍腹鷴造成很大的危害。

而青鸞，翅膀下端有很多藍色斑點，看似一雙雙明亮的眼睛，更被譽為東南亞最美麗的鳥類，但1,500公尺以下乾燥的原始林棲地多被砍伐種植富有經濟利益的棕櫚樹，因此，青鸞的生存也亮起紅燈。

本周五（20）日，生肖雞年特展將在早上11:50於台北市立動物園鳥園廣場熱鬧開幕，透過特展民眾可以更了解雞形目鳥類，以及近年來動物園如何致力維持藍腹鷴圈養族群、或帝雉的育雛及孵育流程等，讓民眾在寒假第一天就能收穫滿滿。

青鸞翅膀下端有許多藍色斑點，被譽為東南亞最美麗的鳥類。（台北市立動物園提供）

此外，民眾更可以於1月20日當天10:00-12:00及13:30-15:30兩個時段，參與現場的駐站遊戲，藉由遊戲輕鬆有趣的方式，認識鳥類的外觀、了解棲地的破壞，以及認識棕櫚樹種植對環境及物種的威脅等，下午的駐站時段，更有闖關兌換雞蛋糕的好康喔！

今年台北市立動物園將自1月20日起於鳥園舉辦生肖年特展，並首次結合現場動物展示於戶外展開，讓民眾可以一邊看展覽一邊觀察動物，歡迎民眾寒假、過年期間來園認識鳥類、增添雞年喜氣。

(中時電子報)

2017生肖特展主題為「百雞嗚盛世」。（台北市立動物園提供）