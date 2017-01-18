川普是40年來支持度最低的新任美國總統

川普即將就職，但媒體所做的民調支持度卻不斷下滑。圖為德國藝術工作者在德國的川普祖籍地花園雪地上堆出川普頭像。（圖／美聯社）

川普離總統就職典禮還有兩天，但至少已有一件事已超越前幾任，他將成為數十年來就職支持度最低的新任美國總統。

在記者會上被川普公然羞辱的美國有線電視新聞網(CNN)最近做了一項民調，結果顯示川普的支持度在他上任前已下滑至40%，創下40年來新上任總統最低紀錄。另外由《華盛頓郵報》與美國廣播公司ABC電視做的民調數字也相同，美國國家廣播公司NBC電視新聞台與《華爾街日報》的民調則顯示川普支持度是44%。這些媒體都認為，川普已經是支持度最低的新任美國總統。

CNN在17日發布的民調中還指出，歐巴馬在2009年上任時支持度高達84%，克林頓上任時支持度是67%，連小布希在入主白宮前夕都還有61%的支持度。

新任總統上任後民調下滑已成常態，《紐約時報》說，相較於前幾任總統，歐巴馬上任18個月後，支持度下滑到44%，小布希則花4.5年才跌到這麼低。如果川普未上任已跌到40%，未來就更不樂觀。

該報指出，川普選舉時的誇張言論獲得許多美國人支持，並因而當選。一般在新政府交接期間，總統當選人都會盡力彌合選舉時所造成的社會分裂狀態，但這些日子美國社會輿論愈趨兩極化，川普表現得像電視上的摔跤選手一樣粗暴而好鬥，他攻擊民權運動領袖，痛罵聲望極高的好萊塢明星，指責國家情報機構與國防工業承包商，還批評歐盟領導人與未卸任的歐巴馬總統。

共和黨參議員麥肯(John McCain)說，即將就任這個可說是地球上最重要的位置，川普不去思考大政方針，卻（像唐吉訶德一樣）看到風車就攻擊。而很顯然地，從民調結果看來，即使還沒上任，美國人也不喜歡他這種搞法。

川普不太相信民調那一套，指稱這些數字都是人為操控的結果。（圖／美聯社）

不過，面對超低民調支持度，川普的政治顧問們卻有不同解讀。他們說，川普在不被看好的情況下當選，顯示過去用以評量政治人物的指標已完全失靈，如果這些民調指標這麼有用，川普應該不會當選才對。川普本人則對這些難看的民調數字嗤之以鼻，他在推特上說，這些民調跟選前那些民調一樣沒用，一樣都是被某些人操控的。

《紐約時報》則指出，川普選前民調與實際得票數在中西部州有較大差距，但在全國範而言仍相當準確，民調數字與得票數差距不到1%，希拉蕊實際得票數為48%，川普則是46%。

對川普而言，這次的民調支持度或許沒那麼重要，因為下次的選舉還有好幾年，重要的是國會議員如何解讀這個民調數字。從美國國會過去的歷史看來，高支持度的總統比低支持度的總統更能影響國會議員並進而主導國會議程。

紐約的民主黨眾議員伊斯羅(Steve Israel)說，川普最大的挑戰是來自憂心忡忡的共和黨國會議員。這次大選中川普輸掉的州有21位共和黨參議員當選，所以川普不是只有民調支持度偏低，他還會遭到來自這些州的共和黨參議員的強力掣肘。

不過川普顯然不打算依賴同黨議員的群體力量，他只相信他的個人魅力，他的支持者不只喜歡他好鬥的個性，而且這種性格也相當有用。例如，在國會道德辦公室(Office of Congressional Ethics)削權案與大企業將海外工作機會移回美國，以及減少政府軍事採購支出等事，川普雖尚未就職，但憑著在推特上放狠話就達到不錯的效果。

長期以來，美國總統與其政治顧問都很重視民調數字，擔心支持度下滑影響政策推動，前兩任總統的支持度一向偏低，讓他們推動的法案在國會中遭到強大阻力。

小布希第二個任期時的支持度幾乎都未高於50%，卸任前則掉到2成多，即便支持度這麼低，民主黨也加以抵制，他還是增派部隊到伊拉克以扭轉戰局。

歐巴馬的支持度則沒掉到這麼低，他有好幾個月低於50%，但仍執意推動移民與環境法案。他任期最後幾個月支持度反彈向上，在卸任前夕NBC所做的民調支持高達56%，已接近他任內的最高點。

部分共和黨員對川普的低支持度並不十分在意，曾於小布希任內擔任白宮政治主任的共和黨策略專家考夫曼(Ron Kaufman)說，川普正在改寫遊戲規則，民調愈來愈像虛假的神祇，共和黨還是會做民調，但它已經不像以前那麼有用了。

前副總統錢尼的首席政治顧問馬塔林(Mary Matalin)也認為，川普正在開創一個全新的政治典範，它完全顛覆了長期以來的政治學理論，凸顯民調治國的不足與謬誤。在川普的世界裡已初步證明，支持度做投票傾向調查很有參考價值，但用於解讀民眾政策偏好並不靈光。

(中時電子報)