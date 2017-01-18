卸下球員身分 黃仕豪以新名字新工作亮相
中信兄弟黃仕豪今年改名為黃泰龍，也從球員身分轉任為教練，今首度以新身分參與球隊春訓，他表示，今年改名在球場也換了新身分，感覺是重新開始，舊名字也隨著球員生涯結束一起結束了。
黃泰龍今年還是身穿印有黃仕豪的英文名來到球場，他回應，因為新球衣目前還沒有印出來，背號部分還是保有原有的8號，黃泰龍說，原本個位數背號應該是要留給球員的，但目前好像沒有其他球員選這個背號。
首次以一軍內野守備教練身分參與春訓，黃泰龍表示，自己就是在旁協助球員，今年球隊找來許多外籍教練，他們也幾乎都是這樣協助球員，等於就是高級的服務員，給予球員帶來好的協助與幫忙。
目前岳母與妻子有開水餃店，日前黃泰龍也會一同幫忙，他開玩笑表示，感覺來到春訓這裡更累了，今與新外籍教練介紹時，也提到水餃店，他說，新總教練喜歡雞肉，希望幫他客製一下雞肉水餃，要回去研究看看。
(中時電子報)
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