新春逛好展 teamLab展春節延長至21點

teamLab首次嘗試將〈塗鴉大自然〉設置於四面立體斜面環繞的場景中，營造視覺新體驗。(All Content © teamLab Inc.)

金雞報喜迎新年，農曆春節假期邁入倒數計時，不少民眾已經紛紛規劃出遊行程， 2017年打卡熱點「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」，新春期間僅除夕休館一天，農曆初一(1/28)起至初五(2/1)將延長營業時間至晚間21點，邀請民眾利用春節晚間，到台北華山體驗最夢幻的數位遊樂園創造美好回憶！

「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」開展以來即吸引大批民眾排隊朝聖，展覽內容豐富吸睛，由屢獲國際大獎肯定的日本數位藝術團隊teamLab，帶來結合藝術及共創樂趣兩大特色等17件創作。作品打破觀眾與作品的界線，邀請觀眾走入藝術中，每一步都將改變作品的樣貌。此次最受矚目的超人氣夢幻作品〈水晶宇宙〉，由數萬顆LED燈打造並結合獨創4D視覺技術，觀眾可透過手機開啟網頁程式，選取創造宇宙的各種元素，宇宙光影將隨著音樂不斷變換，讓整個空間化為宇宙的入口，彷彿正進行一場銀河之旅。

站在2016年新作〈塗鴉大自然〉中，由觀眾親手著色創造出的動植物，經過掃描後即在四面立體斜面環繞的場景。觀眾一邊漫步一邊尋找動起來的手繪生物，自腳邊盛開的花朵隨著觀眾的腳步綻放或凋落，巨型彩色鯨魚在四處悠游，伴隨活蹦亂跳的青蛙、色彩繽紛的鱷魚及翩翩飛舞的蝴蝶，讓整個空間彷彿活了起來。

踏入〈水晶宇宙〉中，彷彿進入點點星光銀河，奇幻絢麗的宇宙光影讓人目不轉睛。(All Content © teamLab Inc.)

自2015年起連續兩年獲得知名設計網站「designboom」評為年度十大藝術展的teamLab，嘗試讓觀眾透過實際參與創作，與作品進行對話。teamLab集結藝術家、工程師、CG動畫師、數學家、建築師與網頁設計師等專業人才，跨領域團隊打造全新型態的數位藝術。「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」自即日起至4月9日，在華山1914文創產業園區東2四連棟BCD館絢麗展出。

(中時電子報)