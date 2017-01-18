堅砍重陽敬老金 柯P：背水而戰、破釜沈舟

台北市長柯文哲今下午接受綠色和平廣播電台專訪，暢談上任2年想法以及世大運準備進度。談到引發民怨的「取消重陽敬老金」，他堅持不是有了長照2.0計畫之後，王子公主就過著幸福快樂生活，台灣高齡化愈加明顯，要有所準備，錢發一發大家都很爽，但不能這樣，要給自己一個壓力，背水而戰、破釜沈舟。

柯文哲表示，4年到6年之後，台北市老年人口超過20％，難道有了長照2.0之後，從此王子公主就過著幸福快樂的日子嗎？要準備啊，蓋一間房子要4年，老人的硬體也是，要做有責任、良心的人，否則錢發一發大家都很爽，但不能這樣，人口既然邁向高齡化，那老人據點如何分級？打流感疫苗、癌症篩檢等，整套應該要設計起來。

因此柯文哲直言，雖然取消重陽敬老金讓老人家多有怨言，但還是要給自己一個壓力，背水而戰、破釜沈舟；另外，如果長照2.0在台北市沒有成功，在整個台灣也不會成功，因為台北市財政還是比較寬裕，如果北市沒有先跑，幾年後大家都65歲了、退休了，怎麼辦？

談到近日引發討論的年金改革議題，柯文哲也說，蔡英文總統最困難的就是年金改革，可是若沒有改，台灣就會變希臘、台北就變苗栗，「沒改穩死的」，所以即使「誰改誰死」，還是要做下去。不過話鋒一轉他也說，其實這應該20年前就要處理，就像韓國首爾28年前就蓋社會住宅，反觀台灣，現在高房價、高房租是人民最痛恨的事情，但20年前我們有對這個問題做什麼動作嗎？

柯文哲說，他這個任期「非常硬」，包括任期結束前要發包1萬8000戶公共住宅，還有忠孝橋引道拆除計畫其實早在黃大洲市長時代就有，環南市場改建也說了18年，「有時要做這個事情，沒有『殺一點』做不出來！」不過柯也小小抱怨，就像三橫三縱自行車道被罵到快完蛋，預算其實不是他編的，只是去施工，根本是啞巴吃黃蓮，但他的態度是被罵也不會拜託媒體拿掉新聞。

至於世大運籌備進度，柯文哲強調，不是要花大錢在國內外買廣告，而是向國內企業募集物資，讓本土品牌可以躍上賽場，此外就是讓各區里學校帶不同國家的人認識台灣，這就是他辦世大運的精神。他說，對世大運很有信心，不是因為柯文哲厲害，而是台灣人厲害，台灣社會有一定實力，國家力量還是非常勇。

(中時)