年關守護荷包 苗警宣導防詐騙
春節將至，苗栗警分局今天動員義警、志工團體在苗栗火車站周邊進行預防犯罪宣導，特別針對層出不窮的詐騙手法，呼籲民眾提高警覺，守住荷包過好年。
苗栗縣警察局苗栗分局長陳國文今天率義警、警察志工團隊，前往苗栗市英才路全家超商及苗栗火車站周邊進行預防犯罪宣導，特別針對近來犯罪率高的詐騙案件，提醒「反詐」資訊。
陳國文等人向超商店員及排班計程車運將分送宣傳海報，呼籲如發現可疑詐騙車手，主動向警方舉報，如因此順利偵破詐騙案，可獲檢舉獎金1萬元。
警察志工也在現場演出 「杜絕詐騙，守護荷包」行動劇，以生動且有趣的方式提醒民眾如何預防詐騙，並適時發覺通報警方。
陳國文指出，事前預防與迅速破案是維護治安的不二法門，農曆春節將至，往年的「春安工作」，今年名稱改為「加強重要節日安全維護工作」，將於明晚至2月2日實施，為期15天，苗栗分局將結合義警、義交、民防、守望相助隊、警察志工等單位全力以赴，做到「治安無死角，服務不打烊」目標，讓民眾守住荷包，歡度春節。1060118
(中央社)
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